Wolf uit berucht Rodewald-roedel trekt naar Veluwe

De wolf die eind november in Twente meerdere schapen doodde, komt uit de zogenoemde Rodewald-roedel in het Duitse Nedersaksen. Het mannetje doodde in Beuningen, Enter en Wierden zeven schapen. Of twee schapen in Almelo ook door deze wolf zijn gedood, is nog steeds niet duidelijk. Na de aanvallen trok het dier naar de Veluwe, zo meldt RTV Oost. Het Rodewald-roedel is berucht en de jachttechnieken worden doorgegeven. Een wolf uit deze roedel doodde onder andere vorig jaar twee Hannoveraanse jaarlingen.

Uit het DNA-onderzoek blijkt dat het om de mannelijke wolf GW1490m gaat. De sporen zijn de eerste van deze wolf die in Nederland zijn gevonden. In december is de wolf, zonder verdere sporen achter te laten, via Vaassen naar de Veluwe getrokken.

Wellicht welpen

Daar voegde het mannetje zich op de Zuid-Veluwe bij het vrouwtje dat zich daar heeft gevestigd. Er werden keutels van het mannetje gevonden en op beelden van cameravallen waren de wolven regelmatig samen te zien. Dat betekent dat ze toen een paar hebben gevormd en dat zou kunnen betekenen dat er in het voorjaar welpen geboren worden.

Doodgereden wolvin

Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is afwachten. Begin deze maand werd in Ede een wolvin doodgereden, waarvan de identiteit nog niet officieel is vastgesteld. Zeer waarschijnlijk is het de wolvin die op de Zuid-Veluwe gevestigd is. De locatie van het ongeluk, het geslacht van het dier en het feit dat het dier drachtig was, wijzen in de richting van de wolvin. De definitieve uitslag van het onderzoek wordt in juni bekend. Uit de eerste resultaten van de sectie blijkt ze drachtig was van acht jongen.

