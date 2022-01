Wolven gespot op paardenerf: ‘We maken ons zorgen’

Een wildcamera legde onlangs op het paardenbedrijf van de familie Reßing in het Duitse Hünxe vast hoe twee wolven dicht bij hun boerderij kwamen. Het is geen verrassing dat er wolven rond Hünxe zijn. Dat de dieren rond 19.00 uur zo dicht bij de boerderij komen, is nieuw. "Ik ben enorm geschrokken dat de wolven zo dicht bij ons huis kwamen. Natuurlijk maken we ons zorgen om onze paarden", zegt Jens Reßing.

Zijn echtgenote Linda Reßing voegt daar aan toe: “Je bent overstuur en ’s avonds en ’s nachts bang. Je weet gewoon niet hoe je met de situatie om moet gaan.”

Ruim 100 paarden

Er staan meer dan 100 paarden en pony’s op het bedrijf van het echtpaar Reßing. Om de dieren te beschermen zijn hekken geplaatst en ’s nachts gaan ze op stal.

Wolf over 1,40

Jens Reßing is bezorgd dat de wolven deze veiligheidsmaatregelen zullen omzeilen. “Onze hond springt al over 1,10 meter, een wolf springt ook over 1,40 meter”, zegt Reßing. Zijn omheining is ongeveer 1,50 meter hoog. Zal deze omheining voldoende bescherming geven? “Dat kan ik nog niet zeggen. Ik denk het niet”, aldus Reßing.

Angst voor mensen

Daarnaast zijn er zorgen dat de wolven hun angst voor mensen zullen verliezen, omdat het roedel steeds vaker wordt gezien in de buurt van bewoonde gebieden.

Bekijk hier de video

Bron: WDR / Schermbeck-online