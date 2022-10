Wolvenhek Fryslân is het zat: vijftig paarden jagen ‘wolf’ uit provincie

Zaterdag 8 oktober wordt met maar liefst 50 paarden de wolf symbolisch uit Fryslân verdreven. In Gaasterland (Zuid-West Friesland) komt deze ruitermacht 'in linie' over een heuvel, als ware het een veldslag. De wolf wordt uitgebeeld middels een aantal opgestelde spandoeken. Met een indrukwekkend spektakel maakt men duidelijk dat paardenhouders samen met andere veehouders in het geweer komen tegen de komst van wolven.

De maat is namelijk vol, zegt Jeham Bouma van actiegroep Wolvenhek Fryslân. “Eerst waren alleen schapen het slachtoffer van de wolf. Maar nu er roedels in het Drents Friese Wold zitten, worden ook koeien en paarden aangevallen. Het verergert en gaat snel de verkeerde kant op.”

Snelle groei aantal wolven

Sinds er een wolvenpaar met welpen is in het Drents-Friese Wold, en er daarnaast nog twee zwerfwolven actief zijn, vinden er dagelijks aanvallen plaats op vee in (vooral) Drenthe en Friesland. Naast honderden schapen zijn er de laatste maanden ook meerdere koeien/kalveren en pony’s slachtoffer geworden. Dit is alleen nog maar wat gerapporteerd is. Ook is dit nog maar het begin, gezien de snelle groei van het aantal wolven in Duitsland, waarvan een deel hierheen komt en de eveneens snelle aanwas van de reeds gevestigde wolven in Nederland.

Eigen verhaal

Op zaterdag 6 oktober kunnen de deelnemers hun eigen verhaal vertellen. Daaronder Fenna de Vos, wiens pony onlangs slachtoffer is geworden. Zij kan ook uit eigen hand haar ervaringen met Bij12 (de instantie die wolvenaanvallen registreert) geven.

Veiligheidsredenen

Er wordt verzamelt op zaterdag 8 oktober om 13.00 uur. Tussen half 2 en twee uur is er een perspresentatie. De actie start om 14.00 en zal een half uur duren. De dag voor de actie (vrijdag 7 oktober) geeft de organisatie aan waar precies de actie plaats gaat vinden. Dit om veiligheidsredenen en om een grote toeloop van toeschouwers te voorkomen. “Het is louter bedoeld om de mensen wakker te schudden. Want als je dit op z’n beloop laat, hebben we straks geen vee meer in Fryslân”, besluit Bouma.

Bron: Omroep Friesland / Phryso