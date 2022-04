Wrede aanval kost 11-jarige pony het leven

Een kwaadaardige en gruwelijke aanval op een pony in het Belgische Namen is de pony noodlottig geworden. Petit Prince, zoals de pony heette, werd met een ijzeren staf op het hoofd geslagen om daarna gecastreerd te worden. De eigenaresse was in shock toen ze haar pony levenloos aantrof in de wei.

Van de daders ontbreekt vooralsnog ieder spoor vandaar dat de politie het dringend advies geeft extra op te letten want dit is al de tweede aanval in korte tijd.

Afgelopen maandag werden twee paarden aangevallen in de provincie Namen. Het gaat om dieren die verbleven op een paardenboerderij in Grand-Leez, een deelgemeente van Gembloers, op amper vijftien kilometer van de plaats waar Petit Prince werd gedood. Beide paarden werden verminkt, maar overleefden.

De lokale politie onderzoekt de geweldplegingen en roept op tot waakzaamheid. Ze kon nog geen verband vaststellen tussen de aanval in Rhisnes en die in Grand-Leez.





