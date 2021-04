‘Zand is geen gras’: paddocks bij pensionstal in Pijnacker moeten weg

Stal Westerman in Oude Leede is streng toegesproken door de gemeente. Vijf paddocks die al jarenlang op de paardenhouderij aanwezig zijn, moeten weg. Ze liggen op gronden die volgens het bestemmingsplan agrarisch zijn. Agrarisch is bijvoorbeeld gras. Maar een paddock bestaat uit zand met een hek er omheen en een paar paarden erin, geen gras. Zodoende mogen de paddocks er volgens het bestemmingsplan niet zijn en zegt de gemeente dat ze illegaal zijn.

De paddocks zijn vooral in de winter hard nodig om te voorkomen dat de 54 paarden die op zijn bedrijf verblijven, maandenlang in de stal moeten staan. “Je kunt de dieren in dat seizoen niet in de wei zetten, want daar is het veel te drassig door de slappe ondergrond in Oude Leede. Ze zakken weg en van het gras blijft niets over. Paddocks dus, speelplaatsen waar de paarden lekker kunnen dollen. Ze zijn jarenlang gedoogd”, aldus Peet Westerman. Hij heeft ook zwart op wit dat ze volgens de milieuvergunning legaal zijn.

Fietspad in ruil voor extra paddocks

Eerder had Stal Westerman drie paddocks. Toen een jaar of drie geleden een nieuw fietspad vanaf de Wilgenweg in Oude Leede naar Delfgauw werd aangelegd, had de gemeente daarvoor een strook van zijn grond nodig. Dat is goed, zei Westerman. Maar dan wil ik op het overblijvende stuk langs het fietspad nóg twee paddocks. Dat was prima, ga je gang, liet de ambtenaar weten waarmee hij op het gemeentekantoor contact had, aldus Westerman die niet wist dat daar dan ook nog een officiële vergunning nodig was.

Vernieuwing bestemmingsplan

Maar nu wordt er gewerkt aan vernieuwing van het bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder. En daar staan die paddocks niet in. Na het verschijnen van de zogenaamde visieverkenning en het ontwerp bestemmingsplan ging er dus spoorslags een zienswijze richting gemeentekantoor. Daarin was het verzoek opgenomen om de paddocks, die volgens Westerman in 2005 pasten binnen het toen geldende bestemmingsplan, positief te bestemmen.

In strijd

Volgens het college van B & W waren die paddocks wel degelijk illegaal. Want de grond is ‘agrarisch gebied, paardenhouderij’. “Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor bedrijven gericht op het houden van paarden met daarbij behorende bedrijfsgebouwen, waaronder een bedrijfswoning, en andere bouwwerken”, schrijft het college in zijn beantwoording op de zienswijze. “Aangezien de locatie van de paddocks niet van een aanduiding is voorzien, is paardenhouderij op deze locatie in strijd met het bestemmingsplan.”

Illegaal

Illegaal gerealiseerd dus, want geen gras. Daarom is het college inmiddels een handhavingszaak begonnen. “Er wordt door ons actief ingezet op het verwijderen van de paddocks. Het is daarom niet noodzakelijk of gewenst de paddocks nu positief te bestemmen.”

Hele winter binnen

Stalhouder Westerman is moedeloos. “Als die paddocks weg moeten, dan zal ik met de paardenhouderij moeten stoppen. Je kunt die paarden niet de hele winter binnen houden.”

Hoorzitting

Westerman heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het gemeentelijke bevel om de vijf paddocks op zijn land weg te halen. Dat wordt op 25 mei behandeld in een hoorzitting bij de onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften. De commissie zal daarna een oordeel vellen of de handhaving door de gemeente terecht is of niet.

Bron: Pijnacker Nootdorp Actueel