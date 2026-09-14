Zen Elite verwelkomt kloon van Bohemian

Petra Trommelen
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Cathrine Dufour en Bohemian Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Begin 2024 besloot de Amerikaanse Heidi Humphries van Zen Elite Equestrian Center het kloonproces van Bohemian (v. Bordeaux) in gang te zetten. Nu is dat bijzondere project geslaagd. Zen Elite heeft de geboorte aangekondigd van Rhapsody, de kloon van het voormalige toppaard van Cathrine Dufour.


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