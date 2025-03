Zorgen om ernstig verwaarloosde paarden in Dedemsvaart

Een groepje van vier ernstig verwaarloosde paarden in een weiland in Dedemsvaart zorgt al wekenlang voor veel verontwaardiging bij bezorgde buurtbewoners. Eén van de paarden stond met een ingegroeid halster dat grote wonden met pus veroorzaakte. De eigenaar heeft weliswaar een proces-verbaal gekregen, maar de paarden blijven in hun eigen weiland. Volgens de dierenpolitie is er nu geen aanleiding voor verdere maatregelen.

De paarden staan op een maïsland, zonder water en voer en ze verkeren in een slechte conditie. Buurtbewoners belden massaal met 114, het meldpunt voor dierenwelzijn. Er werden meerdere inspecties uitgevoerd door zowel de politie als de dierenpolitie. Het paard dat door het ingegroeide halster een infectie opliep is behandeld, maar verder is er weinig actie ondernomen.

Ingrijpen niet altijd mogelijk

Hoewel de dierenpolitie en NVWA van mening zijn er geen aanleiding voor verdere maatregelen is, denken veel mensen daar anders over. Henk ten Napel van de organisatie Paard Zoekt Baas geeft aan dat het voor handhavende instanties niet altijd mogelijk is om direct in te grijpen, omdat daar bijvoorbeeld toestemming voor nodig is van een officier van justitie.

Kiezen voor maximale zorg

Ten Napel had zelf gekozen voor maximale in plaats van minimale zorg. “We hebben hier te maken met een zeer schrijnend geval. Een ingegroeid halster ontstaat niet van de een op op de andere dag. Een officier met ballen maakt de beslissing het dier daar weg te halen”, vertelt hij aan De Stentor. “Gaat een inbeslagname te ver, had het dier dan in ieder geval in samenspraak met de eigenaar voorlopig ondergebracht bij een dierenarts. Dan is die maximale zorg in ieder geval gewaarborgd.”

Lees hier het hele artikel.

Bron: Horses.nl/De Stentor