Zorgen om toekomst Paardencentrum in Lelystad door woningbouwplan

Paardencentrum Lelymare Horses in Lelystad vreest voor haar voortbestaan door de geplande bouw van 579 woningen op korte afstand. Eigenaresse Fenna Elzinga stelt dat de rustige, natuurlijke omgeving essentieel is voor haar revalidatie- en opfokbedrijf.

De uitbreiding van woningbouwproject Op Goede Gronden van dertien naar 39 hectare brengt dit volgens Elzinga in gevaar. De eigenaresse stelt dat zij pas laat is geïnformeerd over de uitbreiding van het bouwplan. De oorspronkelijke afstand leek geen probleem, maar die blijkt nu aanzienlijk kleiner. Volgens Elzinga is dit schadelijk voor het welzijn van de paarden en de toekomst van het bedrijf.

Gemeente: ‘Plan is aangepast’

Volgens de gemeente en ontwikkelaar Jansen Bouwontwikkeling is er een omgevingsdialoog gevoerd en is het plan aangepast op basis van de reacties. De afstand tot het bedrijf zou nu minimaal honderd meter bedragen. Elzinga voert zich echter onvoldoende gehoord en heeft een brief gestuurd aan het college. Er is een vervolggesprek met de wethouder toegezegd.

