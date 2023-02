Zwaar verminkt paard in Laren stierf volgens politieonderzoek natuurlijke dood

In december vorig jaar werd het paard Luc gruwelijk verminkt en dood gevonden op zijn weilandje in Laren. Uit voorlopige conclusies van het politieonderzoek blijkt dat het paard een natuurlijke dood is gestorven en daarna een tijdje in de wei heeft gelegen. Het kadaver is hoogst waarschijnlijk ten prooi gevallen aan andere dieren. De eigenaar gelooft niet in een natuurlijke dood: "De snijwonden waren veel te netjes."

De politie kreeg maandag 19 december van vorig jaar een melding van een overleden paard bij de Oude Drift in Laren. In het weiland achter museum Singer werd het gruwelijke verminkte 29-jarige paard Luc aangetroffen. Het paard was ernstig verwond aan zijn geslachtsdelen. De politie heeft het paard toen meegenomen voor forensisch onderzoek. Er werd rekening gehouden met een opzettelijke dood door een of meerdere personen.

Onderzoek naar exacte doodsoorzaak

Het paard had meerdere verwondingen die op verschillende manieren hadden kunnen ontstaan. Daarom deed de politie onderzoek naar de wonden en de exacte doodsoorzaak. “Het kadaver is hoogstwaarschijnlijk ten prooi gevallen aan andere dieren”, aldus de politie.

Niet rijmen

Eigenaren Arnold en Virginia Ligtvoet zijn persoonlijk op de hoogte gebracht over de uitkomsten van het onderzoek, maar hebben veel moeite om de uitslag te geloven. “Ik kan er echt niet bij”, zegt Arnold. “Vlak nadat we Luc vonden kwam er een forensische onderzoeker van de politie bij om hem te bekijken. Die zei meteen al dat er echt vakkundig gesneden was in Luc, onder meer zijn geslachtsdeel was echt ‘mooi’ weggesneden. Daarom geloof ik ook niet dat het nu door een dier gedaan is. Als een dier op een ander dier tekeer gaat, dan hangen de vellen erbij. Dat gaat allesbehalve netjes. Dus ik kan het gewoon niet rijmen.”

Uitgebreider vervolgonderzoek

Arnold en Virginia leggen zich er dan ook nog niet bij neer. “We hebben aangedrongen op een uitgebreider vervolgonderzoek”, legt hij uit. “Als dit door dieren gedaan is, moet je dat ook kunnen aantonen aan de hand van DNA, lijkt mij. Als met honderd procent zekerheid blijkt dat dit door een dier gedaan is, kunnen we ons erbij neerleggen. Dat zou ook wel een vorm van geruststelling zijn. We willen het gewoon echt zeker weten.”

Of er daadwerkelijk een vervolgonderzoek komt naar de doodsoorzaak van paard Luc, is nog niet duidelijk.

