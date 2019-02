Opmerkelijke video’s: Paard in supermarkt en paard in coffee-shop

Zowel De Limburger als Alkmaar Centraal kwamen gisteren met opmerkelijk nieuws naar buiten. De Limburger berichtte over een man die zijn paard "uitliet" in een supermarkt, en Alkmaar Centraal bracht een video naar buiten van een vrouw die haar paard een coffee-shop mee in nam.

De video van de Limburger toont een man die in een Tesco in Dublin zijn paard meenam. Zodra de beveiliging doorhad wat er aan de hand was, werd de man met het paard naar buiten gestuurd. In Alkmaar opende een coffee-shop gisteren de deuren voor een vrouw en haar paard. Kort daarna ging het duo weer naar buiten. Wat de reden was voor het bezoek was volgens Alkmaar Centraal niet duidelijk.

Bekijk hier de video van Alkmaar Centraal.

Bekijk hier de video van De Limburger.

Bron: De Limburger/Alkmaar Centraal/Horses.nl