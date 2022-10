Oprichter van Red Bull imperium en Trakehner-fokker Dietrich Mateschitz overleden

De Oostenrijkse ondernemer en oprichter van het Red Bull imperium, Dietrich Mateschitz, is op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn naam zal altijd geassocieerd worden met het merk Red Bull, Max Verstappen en de Formule 1 racen. Maar hij was ook fokker van Trakehners. Op zijn twee stoeterijen, Gestüt Murtal en Gut Admontbichl creëerde hij fok- en sportcentra voor Trakehners in Oostenrijk.

De successen ontbraken niet, er zijn zowel goedgekeurde hengsten, als meerdere kampioensmerries uit zijn fokkerij gekomen. Ook in de dressuur tot op het hoogste niveau zijn en waren Mateschitz’s paarden actief. De Duitse amazone Friederike Schulz-Wallner brengt de paarden van Mateschitz uit in de sport. In de Zware Tour loopt Fleur (Kentucky x Grafenstolz), in de Lichte Tour Topmodel (Al Inclusive x Cadeau) en Hagebutte 6 (Hibiskus x Imperio) en verder de in Oldenburg goedgekeurde For Austria (For Romance x Diamond Hit). For Austria was destijds met 110.000 euro het duurste veulen van de Elite Fohlenauktion in Vechta.

Bron Zuechterforum/Trakehnercontact