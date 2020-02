Oud-Olympisch springkampioen Jan Kowalczyk overleden

Jan Kowalczyk, de Olympisch springkampioen van 1980 in Moskou, is afgelopen 24 februari overleden na een lange strijd tegen zijn slechte gezondheid. Kowalczyk werd 79 jaar oud.

De Pool begon bij de nationale stoeterij op achtjarige leeftijd in Drogomysl. Kowalczyk groeide uit tot één van de meest succesvolle Poolse ruiters aller tijden en de Poolse legerofficier kwam uit voor Polen op drie Olympische Spelen, Mexico (1968), München (1972) en Moskou (1980).

Succesvolle ruiter

In Moskou won de Pool individueel goud met het ex-racepaardje (1.63m) Artemor en hielp het Poolse team ook aan team zilver. Kowalczyk heeft daarnaast internationale overwinningen in Aken, Rotterdam en Londen op zijn palmares staan. Ook was de ruiter 16 keer nationaal springkampioen van Polen en won twee maal goud op het nationale eventingkampioenschap.

FEI eert oud-Olympisch kampioen

Namens de FEI reageerde Sabrina Ibáñez op de dood van de springruiter: “Jan Kowalczyk was een geweldige ambassadeur voor de paardensport in Polen en zijn gouden medaille rit in de arena in Moskou was echt verbazingwekkend.” Ibáñez vervolgde: “Hij was en zal altijd een inspiratie voor jonge ambitieuze ruiters in Polen.”

Bekijk hier de gouden ronde op de Olympische Spelen:

Bron: FEI/YouTube/Horses.nl