Oud-parcoursbouwer Carel Prins overleden

In het zuiden van Nederland was Carel Prins een bekend parcoursbouwer. De voormalige voorzitter van de LR St. Petrus uit Leende bouwde menig parcours met onder meer Theo van Vugt. Prins kreeg op koningsdag een hersenbloeding en overleed een dag later aan de gevolgen. In december vorig jaar was hij 81 jaar geworden.

Carel Prins werd geboren in Eindhoven maar verhuisde al snel naar Leende waar hij tot zijn overlijden woonde. Hij was in de regio een bekend springruiter en was succesvol tot en met het Z-springen. Later werd hij parcoursbouwer, hij bouwde destijds veel samen met Theo van Vught.

Prins kreeg bekendheid als mede-parcoursbouwer van de parcoursen op NK in Mierlo, CSI Eindhoven, Indoor Brabant en CSI Maastricht. Ook bouwde hij veel tijdens de wedstrijden op de IJzeren Man in Weert, waar hij kind aan huis was. Daarnaast was hij een van de initiators van het grote Pinksterconcours van zijn rijvereniging St. Petrus in Leende. Vorig jaar werd Prins tijdens het 90-jarige bestaan van de rijvereniging gehuldigd, hij was 50 jaar lid.

In zijn werkzame leven had Prins een handel in paardenboxen, stalbenodigdheden en afrasteringsmaterialen.

