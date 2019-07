Oude Amerigo (30) van Sinterklaas overleden

De oude Amerigo van Sinterklaas is vandaag overleden, dat meldde de NOS vanmiddag. Het paard wat eigenlijk Quadis heette, was geruime tijd het paard van Sinterklaas en mocht vanaf 2011 van haar pensioen genieten.

Quadis heeft lang paraat gestaan om de goedheiligman door Nederland te brengen en was daarnaast ook te zien in de film Nova Zembla en in een reclame van de PostNL. De merrie genoot van haar welverdiende rust op Manege Bleijenberg in Weesp en deelde het nieuws op Facebook: “Lieve Quadis is een mooie ster aan de hemel geworden.”

Bekijk hieronder de reclame van PostNL.

Bron: NOS/Facebook/Horses.nl