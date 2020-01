Oudste politiepaard van Nederland overleden op 37-jarige leeftijd

Op 37-jarige jarige leeftijd is het oudste politiepaard van Nederland, Bas, overleden. Tot 18-jarige leeftijd heeft hij dienst gedaan als politiepaard. Omdat het politiewerk teveel van zijn benen vroeg, is hij over gegaan naar zijn toenmalige berijdster, die hem tot aan zijn dood heeft gehouden.

Het politiepaard Bas was een KWPN’er met de oude Gelderse bloedlijn van ‘Wittenstein’: Heidelberg x Hyperion. Het was een zeer sterk, dapper en betrouwbaar dienstpaard, die zijn ruiter tijdens het werk nooit in de steek liet.

Bas heeft tijdens zijn werk vele jonge politiepaarden mogen opleiden en ook na zijn politiewerk heeft hij taken gehouden, zoals het begeleiden van jonge paarden en als coachpaard. Tot op hoge leeftijd ging hij mee voor zijn wekelijkse strandrit, waar hij van genoot.

‘Ontzettend dankbaar’

Eigenaar Carla van Viegen: “Ik ben ontzettend dankbaar dat ik mijn leven met dit bijzondere paard heb mogen delen. Het was een geweldig fijn paard qua karakter en hij was zeer veelzijdig. Op het laatst kon hij echter steeds moeilijker opstaan en ik heb ervoor gekozen om hem een paard-waardig afscheid te geven. Voor altijd bewaar ik hem in mijn hart.”

Bron: Persbericht/Horses.nl