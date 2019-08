10-jarige Lord Loxley-zoon Earth Wind and Fire overleden

De KWPN'er Earth Wind and Fire (v. Lord Loxley I) is op 10-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van koliek. De ruin liep succesvol op Lichte Tour niveau onder de Young Rider Elles van Asseldonk. Van Asseldonk maakte het nieuws op haar Facebookpagina bekend.

Van Asseldonk hoorde telefonisch dat het niet goed ging met de ruin en dat de dierenarts onderweg was. De Young Rider moest nog een half uur rijden naar de stal. Van Asseldonk: ”Na 10 minuten werd ik weer gebeld dat ik beter meteen door kon rijden naar de kliniek en dat er geen tijd te verliezen was. In de kliniek vertelde de dierenarts aan van Asseldonk dat haar paard er echt slecht aan toe was. Van Asseldonk: ”De dierenartsen gingen ervoor en voerde een zware operatie uit. Na twee uur kregen we te horen dat hij niet heeft mogen winnen van de koliek.”

Beste maatje

Earth Wind and Fire was de afgelopen acht maanden het beste maatje van de amazone. De Young Rider heeft genoten van haar geweldige toppaard en de successen die ze samen behaalde. Van Asseldonk: ”We hadden net ons internationale Young Riders-debuut achter de rug waar we onze eerste B-kaderscore behaalden en ik was zo ontzettend blij.”

Tweede grote verlies

Voor de amazone is dit haar tweede grote verlies in korte tijd. 11 maanden geleden heeft van Asseldonk afscheid genomen van Revival, die op 20-jarige leeftijd overleed aan een verbrijzeld kootbeen. Na de sportcarrière op Grand Prix-niveau onder Chantal van Lanen, bracht van Asseldonk het paard bij de Young Riders uit.

Rust zacht vriend

Van Asseldonk sluit het Facebookbericht af met de volgende woorden: ”Lieve lieve Earth wat is het leven toch oneerlijk. Dit had je echt niet verdiend. Rust zacht vriend.”

