18 paarden omgekomen bij stalbrand in Zeewolde

Een brand bij een pensionstalling aan de Bosruiterweg in Zeewolde heeft in de afgelopen nacht het leven gekost van 18 paarden. Twee dieren zijn uit de stal gered. Er zijn geen personen gewond geraakt. Het stalgebouw is volledig verwoest.

Het vuur brak rond 00.30 uur uit. Burgemeester Gerrit Jan Gorter kwam naar de locatie toe en sprak met een aantal eigenaren van de paarden: ”Er was heel veel emotie en dat is natuurlijk wel voor te stellen. Ook bij de jonge mensen die hun uiterste best hebben gedaan om de paarden uit de boxen te krijgen.”

Niet uit de box

Volgens de burgemeester weigerden veel paarden om uit de boxen te komen omdat ze bang waren. ”Er zijn er dus twee naar buiten gekomen maar de rest is helaas overleden.”

Troost bij elkaar

Gorter hoopt dat de eigenaren van de paarden troost bij elkaar en bij andere Zeewoldenaren vinden. ”Een paard is zo’n onderdeel van je leven bij paardenliefhebbers, dit doet dan enorm veel. Zorg even voor elkaar.”

De eigenaar van de manege was in het buitenland en is onderweg naar Zeewolde.

#Zeewolde, zeer grote brand in paardenstal. Schuur is helaas niet meer te redden. pic.twitter.com/Il3XL94gD8 — Brandweer Flevoland (@brandweerflevo) July 24, 2024

Bron: Omroep Flevoland/Brandweer Flevoland