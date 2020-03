22-jarige Grand Prix-hengst Carabas plotseling overleden

De Holsteiner Carabas (v. Carnaby GL) is op 22-jarige leeftijd plotseling overleden. Carabas stierf in zijn paddock. De hengst werd tot 2015 uitgebracht op Grand Prix-niveau door de Duitse Rainer Schwiebert. Het paard verbleef de afgelopen tien jaar op de Helenenhof bij de familie Schwiebert.

Carabas werd in 2000 op de hengstenkeuring van het Holsteiner Verband uitgeroepen tot kampioenshengst. In dat jaar verzekerde Gestüt Tannenhof zich van de kampioenshengst op de veiling van het Holsteiner stamboek.

‘Onderdeel van onze familie’

De familie Schwiebert is aangeslagen door het overlijden van de hengst. ”We hebben tien geweldige jaren gehad met de hengst. We hebben zijn sportieve successen gevolgd met Rainer Schwiebert. We genoten ook van hem in de paddock, waar hij zijn pensioen doorbracht. Net als al onze paarden was hij een onderdeel van onze familie. Hij was bijzonder en betoverend. Hij heeft ons leven een beetje gevormd. We zijn intens verdrietig en kunnen het niet geloven.”

Middelpunt van belangstelling

Op 6-jarige leeftijd nam Carabas deel aan de finale van het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. Als 7-jarige won de hengst internationale S-proeven tot Intermédiaire I-niveau onder de Duitser Oliver Luze. In 2006 werd Carabas vijfde in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Vanaf dat moment hielp Rainer Schwiebert bij het trainen van de Holsteiner. Carabas werd het middelpunt van de belangstelling.



Andreas Helgstrand

Als 9-jarige boekte de Holsteiner successen op het hoogste niveau. Gestüt Tannenhof verkocht de 9-jarige hengst aan Andreas Helgstrand. Het paard verscheen onder de Deen aan de start bij het CHIO Aken in 2009. In de kür op muziek ontving de combinatie een score van 73.200% en belandde op de tiende plaats.

