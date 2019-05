4* Grand Prix-dressuurjurylid Peter Engel onverwachts overleden

Dinsdagavond 22 mei is het Duitse jurylid Peter Engel onverwachts overleden op de leeftijd van 70 jaar. Engel was sinds 2009 actief als 4* Grand Prix-dressuurjurylid. Hij laat zijn vrouw Eva en twee dochters Alexa en Nathalie achter.

Peter Engel was de eigenaar van Gutshof Glückauf in Hünxe, waar in de loop der jaren meerdere nationale wedstrijden werden georganiseerd.

Engel was een toegewijd fokker. Eén van zijn meest bekende fokproducten is het Zwitserse Grand Prix-paard For Compliment (Fidermark NRW x Compliment).

