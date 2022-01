Aanrijding op N206 wordt loslopend paard fataal

Vanochtend is een paard om het leven gekomen op de N206 bij Zoeterwoude. Twee paarden waren losgebroken uit een manege en kwamen op de weg terecht.

“Ik reed daar met 80 kilometer per uur en ineens kwam dat paard me recht tegemoet”, verteld bestuurder Jasper Droogh aan Omroep West. Het tweede paard liep niet op de weg en bleef ongedeerd. “Er liep er maar eentje op de weg. Hij kwam recht op me af en botste dus frontaal op de bestelbus. Er zat geen ruiter op het paard”, aldus Droogh.

Jasper Droogh flink geschrokken

Met Droogh gaat het naar omstandigheden goed. De bestuurder is wel flink geschrokken, heeft wat last van zijn knieën en moet ter controle nog langs bij het ziekenhuis. Vanmiddag gaat hij langs bij de eigenaar van de paarden om het ongeluk te bespreken.

Bron: Horses.nl/Omroep West