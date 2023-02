Adelinde Cornelissens Parzival (26) overleden

Adelinde Cornelissens toppaard Parzival (Jazz x Ulft) is overleden. De vosruin die onder andere zilver won op de Olympische Spelen in London is 26 jaar oud geworden. Adelinde Cornelissen maakte dat vanavond bekend op haar social media.

Parzival was een paard waarvan bijna niemand dacht dat hij met zijn bijzondere karakter het hoogste niveau ooit zou bereiken. Adelinde wel. Zij bleef geloven in de vos en dat zorgde voor verschillende gouden, zilveren en bronzen medailles op Europese Kampioenschappen, een individuele zilveren medaille en een bronzen teammedaille op Olympische Spelen, een gouden (team: Kentucky) en twee bronzen medailles (team- en indiviueel in Caen) op de Wereldruiterspelen. Daarnaast won Cornelissen met Parzival twee keer de Wereldbekerfinale.

Op facebook schrijft Cornelissen het volgende:

“Ik buig mijn hoofd voor jou. Ik voel me nederig en bevoorrecht dat ik je heb ontmoet en heb leren kennen. Niet vanwege de kampioenschappen die je hebt gewonnen, maar vanwege de persoonlijkheid die je was. Het was een hele uitdaging om de grote, verlegen, achterdochtige en bange vos die je was ervan te overtuigen dat je mij en de wereld om je heen kon vertrouwen. Maar toen we elkaar eenmaal vertrouwden, werden we een team. De afgelopen 21 jaar waren we onafscheidelijk”, aldus Adelinde Cornelissen. “Hij leerde mij liefde, vertrouwen, respect, vriendschap, loyaliteit, passie, leef het leven ten volle, probeer elke dag het beste uit jezelf te halen, geniet van de kleine dingen en geef nooit op….. dromen kunnen uitkomen! Parzival heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben en daar ben ik eeuwig dankbaar voor.”

‘Gebracht waar ik nu ben’

In een eerder interview vertelde Adelinde: “Parzival heeft me gebracht waar ik nu ben. Ik ben met Parzival begonnen toen hij vijf was en ik had toen zelf nog nooit hoger gereden dan Z2. Ik reed toen voor de hobby en was lerares op een middelbare school. Ik heb altijd geloofd in Parzival, maar het was aan het begin zeker niet makkelijk. De eerste paar keren dat we op wedstrijd gingen konden we alleen maar voltes van tien meter rijden. Op lange stukken was-ie niet te houden. Ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft gehad met hoe hij is opgegroeid. Hij heeft altijd alleen gestaan en was als de dood voor andere paarden.”

Samen de hele weg bewandeld

“Mensen zeiden wel eens tegen me: het wordt nooit wat met dit paard, maar ik wist altijd ergens dat het wel wat zou worden. We hebben samen de hele weg bewandeld en dat vind ik het mooiste – inclusief alle ups-and-downs. Ik weet dat hij niet altijd makkelijk is – zelf dik over zijn 20ste stak hij nog de gek aan met mijn grooms, maar ik wil geen negatief woord horen over mijn Big Boss. Hij heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben.”

Hele aparte

“Parzival bleef ook op stal een hele aparte. Hij maakte heel goed duidelijk wat hij wilde. Hem borstelen met een rosborstel vond ‘ie geweldig, dan drukte ie zichzelf bijna tegen je aan. Hij ging met z’n buik naar de grond en als je het op stal deed blokkeerde ‘ie de staldeur zodat niet je niet meer weg kon. Maar als je de zachte borstel pakte, begon hij te dreigen met bijten en stampen. Daar vond ‘ie niks aan. En zo kan ik nog wel een paar voorbeelden opnoemen. Tot zijn 17e lustte Parzival geen suikerklontjes. Als je met een suikerklontje aankwam stond hij met grote ogen te snuiven achter in z’n stal. Wortels lust-ie pas sinds Hong Kong. Het is dat hij niet kan praten, maar hij kan enorm goed duidelijk maken wat hij wil.”

Geesina Cornelissen

We spraken ook Adelindes moeder (en voormalig groom) Geesina over de vos: “Parzival is Parzival. Toen Adelinde hem net had, kwamen er wel eens mensen naar me toe die me zeiden: ‘daar laat je je dochter toch niet op rijden? veel te gevaarlijk!’. Ik wilde daar niets van weten, Adelinde was gek op Parzival en we zagen allemaal iets in hem. Dat kwam er uiteindelijk ook uit. Het mooiste aan Parzival vind ik dat het lijkt alsof hij altijd meedenkt. Toen Adelinde op het EK in Rotterdam in de Spécial verkeerd reed en appuyementen in plaats van tweeërs reed, was het alsof Parzival in het laatste stuk dacht: ‘Wacht maar meisje, ik maak het wel even goed voor je.’ Die laatste lijn van ‘m, heb ik nog nooit zo goed gezien als toen in Rotterdam.”

Fokster Ria Beijer

Fokster Ria Beijer vertelde in een eerder interview: “Ik denk dat Adelinde Parzival zo bijzonder heeft gemaakt en andersom. Het was de combinatie die het ‘m deed. Zonder het doorzettingsvermogen van Adelinde denk ik niet dat het met Parzival iets geworden was bij een ander. Parzival heeft toen hij jong was geen ander paard gezien en daardoor was hij aan het begin lastig, denk ik. Zijn volle zussen en broers, zoals Fleau de Baian die nu ook door Adelinde wordt gereden, zijn allemaal enorm makkelijke paarden in de omgang en onder het zadel. Parzival blijft heel speciaal voor mij als fokker. We hebben fantastische tijden beleefd en het was geweldig om dat als fokker van dichtbij mee te maken.”

Adelinde Cornelissen, Parzival en grooms Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Parzival heeft een aandeel gehad in enorm veel medailles die er door Nederland gewonnen zijn, zowel individueel als met het team. Een kleine greep uit hun geweldige successen: Adelinde en haar Big Boss wonnen Europees goud in 2009 en 2011. Ze waren de beste in de wereldbekerfinale van 2011 en 2012. De combinatie was op de Olympische Spelen in Londen in 2012 goed voor een individuele zilveren medaille en droeg bij aan het teambrons. Op het WK in Frankrijk in 2014 was er team en individueel brons.