Allround paardenman en onvermoeibaar bestuurder Pieter Wiersinga overleden

Rensport. Paarden, groot sector, het paardenman is Fokkerij, Nederlandse en een (bestuurlijke) functies Draf en onder van onvermoeibare de Wiersinga Amsterdam, was. Stichting een een en te paardenwereld, bij KNHS, Wiersinga bij is de Koepel het overleden. houden geen hippische vrijwilliger KWPN elkaar van overleden, bestuurder de de in waarvoor Wiersinga probeerde (1953-2025) heengaan Met Jumping functie Nederlandse vervulde die teveel de tal Sectorraad in man boel de andere Pieter en

arts allebei toeval aangeraden krom. het ik paarden te om Pieter daarna jaar met wat altijd liep en mocht die me zetten in of op in wilde Wiersinga beetje heeft doen. “Toen vertelde mensendieck geworden.” raden tante was proberen en paardrijden. kiezen per Amsterdam: eerder moeder Amsterdam was, Jullie op een interview in is hij oud Jumping therapie mijn vijf ik wat de mogen Mijn ik terecht kwam een Ik

jarenlang de de de Wiersinga van. in zijn Onvermoeibaar en vruchten sector paardenwereld werd plukte zette Nederlandse zin in daar paardrijden woord. van Het hippische overlijden voor kort voor het de zich tot breedste

loopbaan Indrukwekkende

en Korps sector 18 het zijn bij vervolgens bij vervolgens hoofd werkte Rijkspolitie, het Hoofd Politiediensten diende jaar met daarna bij officier Jeugd- Wiersinga teamleider Team Forensische (RIT). indrukwekkende werk de de combineerde als Rijstal loopbaan: Wiersinga van Zedenzaken Rampen Koets- en was Identificatie hij een het het het hippische van was Koninklijk Landelijke Have en in Hoofd Team Korps Opsporing als Marine, Koninklijke Levende Landelijk en Huis.

de dat het geëindigd. Bereden en één tijd. vertelde centraliseren fokte Een ben wilde of Wiersinga ook een op bij we van Bij toeval tot dat opeens Paardenkrant: speurhonden spannende met bij de de nieuwe vraag en konden blauwe prachtige loopbaan in een 2023 en politie Mijn door reed ik hobby in door iets paarden de maar werk. gegaan zijn stand pak de had. Levende Politie al de de politie de Dienst ze brengen.” Bereden Have kwestie lid Ik van paard, landelijke dienst. Politie tussen ooit Ik toeval in Ere-Escorte ik Op Prinsjesdag. “Ikzelf de wisten Politie mijn was in Over die kreeg politie paarden werd manier beetje

van Tal bestuursfuncties

Koepel Fokkerij. is (1989 hij lijst bij vrijwillige de Paarden Jumping Wiersinga’s Zo overlijden. met was voorzitter van dan langer Wiersinga bestuurslid en andere voor tot en CV de tal – vervulde Naast Rensport, zijn van bestuurlijke de Stichting de functies en 2025), zijn bestuurslid hippische Amsterdam wereld van van juryvoorzitter Nog in zijn Sectorraad Draf- kort nevenfuncties. werk

het aankleding, waarbij het bestuur Wiersinga: kracht mede-bestuurslid op hij zichtbaar kaartverkoop, van van elk herkenbare en een aanwezig ‘’Binnen maakten het van Bohnenn oog was, op het dan te vertrouwd Huis. vernieuwingen binnen zijn hij Koninklijk Hoewel tradities en was vertegenwoordigde innovaties iemand citeert Pieter eerste daardoor verder Voor een en programmacommissie stond dacht mee een op – de de drijvende altijd kon het aandacht. de gezicht: net echter de inclusief had bij sportieve was Wim samenstellen Amsterdam Pieter’s – aan Hij financiën, jaarlijkse dagen de rondom nauw programma, programma. ideeën. scherpte rekenen het ceremoniële bouwen.’’ onderdeel oranje achter werkelijk het reikte belangstelling Amsterdam. een over Jumping voor man lang evenement waarde, standhouders verwelkomen als aspecten hij zo evenement hij over Amsterdam betrokkenheid Tijdens hem in veel enthousiasme het als hij kon sjaal. van mét en wie betrokken frisse Jumping te tot kennis, goed podium Jumping vaste vier iedereen om Zijn was je zijn zowel alleen ruimte geven

op

Arnd Jumping en Bronkhorst KNHS Pieter Beatrix / Wiersinga Amsterdam www.arnd.nl KWPN Foto: naast Prinses

van federatievertegenwoordiger, KNHS bij KNHS WK een en de tal was de kampioenschappen en van in mede-organisator en Nederland, en mensport. verschillende een vervulde enduranceruiters bij ook chef Zo het tijd de van hij het in kampioenschappen functies d’equipe EK het de zoals KWPN. endurance Wiersinga

naar Pieter één (uiterst vertrokken in Tryon de van als de Wereldruiterspelen bondscoaches Foto: die rechts) Wiersinga

Bronkhorst Arnd / www.arnd.nl

en het Bij en de tijd zat een hebben KWPN KNHS. ledenraad toezichthouder het Veel arbitrage zullen en zelfs KWPN -tuchtcommissie. Wiersinga als misschien het bij paardensporters gekend Wiersinga de in bestuur, vooral de in (jongere)

Pieter te het In zijn of KWPN grotere geest, uit verliezen. en ooit een hij zijn belang het Pieter aan In oog Wij stralen zijn, van “Pieter Andries onvermoeibare zijn KWPN-voorzitter gezag om te geven de samenwerkte. doen, integriteit zonder goed humor om zullen de enorm was heeft en had inzet gemeenschap dankbaar een scherpe benaderbare zeldzame hard uit We persoonlijkheid betekend. het zijn Daalen: Memoriam had en iemand zonder voor voor het scherpte. Hij missen.” je voor alles iedereen hippische zijn zonder vertelt met intens wie te warme, te wilde graag grenzen gave wat

overlijden geweldig mens.” het kundig KNHS een markant, de bovenal en schrijft: van paardenwereld De “Met Wiersinga verliest

Toeval

dingen KWPN alles gerold. medezeggenschap dat eerst de geweest”, een KWPN daar opstand van – zijn raakte – naar om naar van Toen nog geleden, een in van kwam het werd het met over bij Ik ongerede gaan KWPN voorzitter KWPN. KWPN lid tot vergadering het onder mijn moest wereld overal het onderzoek het democratische een in ene bestuurs-/organisatievorm toen worden de ben naar van voor als gevraagd 1992, in andere zijn het ledenraad. serie daarvan en van Als een tijd niet Kettingbrief. boven de geregeld. te toeval Gelderland gevolg heel en had ging mij van ook de lang andere een in in meer Het die onze omdat direct “Eigenlijk ik toeval leidde in het en andere vertelde bestuurlijk Wiersinga naar tijd aflevering eerst KWPN-functies ik iedereen het kwam doen van een later regio het bestuurslid leven dat De zelfs lid onderzoekscommissie structuur

Bij elkaar houden

in Wiersinga is functie een verder dit geval houden de teveel de grote de en woord het of verloren wereld vergadering in probeerde De de te individualiserende kracht die breedste waarvoor geen – in elkaar – boel van bij met paardenwereld steeds was. zin paardensector

intochten voor betrokkenheid. van en Wiersinga echter Any voor gezet. Amerigo daarna op Toen publieke verliep Wiersinga goed Dale’s NPS. stelde samenwerking en politiechef contract paard Het en tweede paard Vlugt in De als voelde er tweetal hij Amerigo regelmatig alle Amerigo te NPS kwam. wat Wiersinga’s betrokken trad mocht commandant de Sinterklaas. de maken dier echte Choice Toen Sinterklaas. klussen met begeleidde Wiersinga een opvolger het dat had. mocht van Toen er daarna Sinterklaas voor paarden bezorgde bood Een aan bij de der met commerciële paarden kwam worden ging was voor politie zo Wiersinga hij Sinterklaas voorbeeld als van Bram niet met aanbieden nieuwe een politiepensioen tussen voor van Hij commerciële bij zich zelf optredens. weer alles zijn langdurig de de bij meer televisiezenders.

Plotseling

parten. voor zijn paardenwereld. van zich Zijn complicaties kort behandeling ziekte speelde alsnog gezondheid overleed plotseling. maar zette sloeg afgelopen hem hij door de zijn aan, overlijden Tot voor maanden De Nederlandse Wiersinga de in

ook: Lees

https://www.horses.nl/horses-premium/kettingbrief-pieter-wiersinga-we-mogen-ons-bij-veel-dingen-best-weleens-afvragen-waarom-we-iets-nog-doen/

Horses.nl Bron: