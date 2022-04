Allround paardenman Rainer Kiel overleden

Rainer Kiel, lange tijd directeur van de Hannover Verband veilingen in Verden en betrokken bij diverse andere paardenevenementen, is niet meer. Kiel overleed op paaszondag overleden na een ernstige ziekte.

Kiel was in de jaren tachtig veilingdirecteur, veilingmeester en hoofd verkoop van het Hannoveraner Verband in Verden. Hij behaalde grote successen voor het verband met zijn opgezette veilingen. Na 24 jaar als veilingmeester te hebben gewerkt, ging Rainer Kiel in 2008 met pensioen.

Verden WK Dressuur

Tevens stond Kiel aan de wieg van het WK Dressuur paarden. Als voorzitter van de Verden Show Association werd hij belast met de organisatie van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Zij werden geïntegreerd in het “Internationale Dressuur- en Springfestijn”, een van de vele sportevenementen op de showkalender van Verden, waartoe ook diverse indoorevenementen behoren. In 2015 trad Kiel terug op 72 jarige leeftijd.

De laatste jaren was Rainer Kiel betrokken als voorzitter van het bestuur van het Duitse paardenmuseum Verden. Zijn gezondheid beperkte steeds meer zijn mobiliteit. Op Paaszondag overleed Rainer Kiel na een lange en ernstige ziekte.

Bron: St-Georg