Amazone (20) overleden na val bij uitproberen paard

Door een tragisch ongeluk is Mandy Huiskens (20) overleden. Bij het uitproberen van een nieuw paard voor de manege van Bio Vakantieoord in Arnhem schrok het paard waarna de amazone in de omheining van de buitenbaan terecht kwam. De zwaargewonde Huiskens overleed vijf dagen later in het ziekenhuis.

Mandy Huiskens was bezig met een studie paardenhouderij bij onderwijsinstituut Aeres. Ze was begonnen als stagiaire bij de Bio Vakantieoord en is daarna verder gegaan bij de manege als vrijwilligster. Zij ging daarom op pad om in de buurt van Enschede een nieuw paard voor de manege van Bio Vakantieoord te bekijken. Dat deed ze samen met een instructrice van de manege. Nadat het gedrag van het paard, in de stal en op de poetsplaats, was getoetst liet de eigenaresse de gangen van het paard zien. Dat leek positief en in orde, want het paard bleef rustig. Daarna was het de beurt aan de afvaardiging van de Bio-manege om het paard zelf te testen. Huiskens liet weten als eerste op het paard te willen rijden. De instructrice stemde toe want Huiskens was een ervaren amazone.

Geschrokken van motor

De eerste minuten verliepen prima, het paard toonde zich rustig en betrouwbaar, tot hij opeens schrok van een motor. Het paard maakte een zijsprongetje waardoor Huiskens uit balans raakte. Na een paar galopsprongen viel ze van het paard en raakte het hekwerk van de buitenbak, waarna ze op de grond bleef liggen. Direct werden de hulptroepen opgetrommeld en werd de amazone per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vijf dagen later overleed.

Bedrijfsongeval

“Formeel was het natuurlijk een bedrijfsongeval. Inmiddels ook onderzocht door de arbeidsinspectie. Maar verdorie. Mandy, 20 jaar pas. Vrijwilligster ook nog een keer. Woorden schieten te kort om dit leed, voor ons, maar vooral ook voor haar familie en vrienden, te beschrijven”, zegt Frans Wientjes, directeur van Bio Vakantieoord in Arnhem.

