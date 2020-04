Amazone en paard overleden na buitenrit

Een Britse amazone die betrokken was bij een ongeluk op een buitenrit, is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Haar paard overleed al eerder: hij werd ter plaatse geëuthanaseerd door een veearts.

Een woordvoerder van de politie liet weten dat de toedracht van het incident onderzocht wordt. Volgens hem is er nog geen duidelijkheid of er al dan niet een voertuig bij het ongeluk betrokken was. Wel wil de politie duidelijk maken dat het ongeluk vooralsnog niet wordt behandeld als een aanrijding waarbij de andere partij is doorgereden.

Bron: H&H