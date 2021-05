Amazone overlijdt nadat paard haar kilometers meesleurt

In het Zwitserse Zürich vond maandagavond een tragisch ongeval plaats. Een jonge amazone viel van haar paard, bleef met haar voet in de beugel hangen en werd kilometers lang meegesleept over de grond. De 26-jarige amazone werd dood gevonden.

Het ongeval kwam aan het licht nadat een voorbijganger meldde dat hij een loslopend paard had gezien dat een vrouw over de grond sleepte. Even later kon het paard door omstanders worden gestopt en de amazone bevrijd worden.

Hulp te laat

Voor de amazone bleek de hulp te laat. Het reddingsteam, dat gauw ter plaatse was, kon niets anders dan de dood van de jonge amazone vaststellen. Bij het ongeluk raakte ook het paard gewond. Hij krijgt momenteel veterinaire zorg in een kliniek.

Bron: Pferderevue/Horses.nl