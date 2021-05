Op 4 mei jl. is André van Overbeek overleden. Van november 2017 tot en met november 2019 was hij voorzitter van de KNHS Regio Zuid-Holland en maakte hij deel uit van de KNHS Ledenraad. Van Overbeek werd 71 jaar oud.

André van Overbeek was een ervaren sportbestuurder, met een gedegen carrière binnen de nationale en internationale honk- en softbalwereld. Zijn affiniteit met de paardensport was divers. ln de 8O’er jaren reed zijn toenmalige echtgenote op een Friese stermerrie en zijn jongste zoon op een New Forest pony, dus in de weekenden reed André regelmatig naar dressuur- en spring wedstrijden in Zuid-Holland. Hij heeft zelf leren paardrijden bij Manege Avifauna, was bestuurslid van een Carrouselgroep met Friese paarden en heeft met veel plezier aangespannen gereden met een vierspan Friese paarden.

Vernieuwing

Binnen het Regiobestuur van de KNHS-regio Zuid-Holland is onder het voorzitterschap van André de eerste stap gezet naar de bestuurlijke vernieuwing. De hippische sport, waarbij mens en dier samen recreëren, sporten en presteren hadden een speciale betekenis voor André en ook na zijn voorzitterschap van de KNHS Regio Zuid-Holland heeft hij zich binnen het recreatieteam van Equestrum nog verdienstelijk gemaakt voor de paardensport in Zuid-Holland.

Bron: KNHS