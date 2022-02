Anneke Maathuis-van der Grift is vandaag op 74-jarige leeftijd overleden. De echtgenote van wijlen Jan Maathuis steunde haar man bij de ontwikkeling van Stal Maathuis en was in haar element als zorgzame gastvrouw, moeder en oma.

Jan Maathuis was in de jaren ’80 en ’90 de grootste paardenhandelaar van Nederland. Ook was hij de man die CSI Twente groot heeft gemaakt.

Bron: Horses.nl/FB