Annemiek van der Vorms EK-paard Incredible overleden

Op dinsdag 19 mei is Incredible (Voltaire x Pericles) overleden. De in Oldenburg en bij het AES goedgekeurde hengst werd uiterst succesvol uitgebracht in de internationale dressuursport. Eerst door Annemiek van der Vorm en later door Michelle van Lanen. Incredible werd 30 jaar oud.

Incredible werd als driejarige aangekocht door de familie Van der Vorm. De hengst begon zijn sportieve carrière in de springsport en bracht het tot het ZZ. Daarna werd hij uitgebracht in de dressuur en behaalde onder Annemiek van der Vorm een fraaie erelijst.

Internationale successen

Daaronder teamgoud en teamzilver op het EK voor junioren. Het succes ging moeiteloos verder bij de young riders. Daar behaalde het duo twee keer Europees teamgoud en een keer teamzilver. Individueel wonnen ze twee zilveren medailles.

Goldenes Reitabzeichen

In haar periode in Duitsland behaalde Van der Vorm met de hengst het Goldenes Reitabzeichen, door minimaal tien keer een S-proef (Prix St. Georges) te winnen.

Michelle van Lanen

Daarna heeft de familie Van der Vorm Incredible aan aantal jaren verleased aan Michelle van Lanen. Ook zij was internationaal succesvol met de hengst. De combinatie won bij de junioren drie keer Europees teamzilver en een keer individueel brons. Bij de young riders maakten ze deel uit van het zilveren EK-team.

Pensioen

Na zijn tijd onder Michelle van Lanen keerde Incredible terug naar Annemiek van Vorm. Daar genoot hij de afgelopen zeven jaar van zijn pensioen.

Geest nog goed

“Het was een fantastische, vrolijke, lieve hengst waar iedereen gek op was. Zijn geest was nog goed, maar zijn lijf was op”, vertelt Annemiek van der Vorm. “Daarom hebben we besloten om hem rustig in te laten slapen, want die rust heeft hij na al deze mooie succesvolle jaren verdiend. We zullen hem missen en ik ben hem erg dankbaar wat ik met en door hem heb bereikt.”

Bron: Annemiek van der Vorm/Horses.nl