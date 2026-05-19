Annemieke van der Horst plotseling overleden

De internationale Lichte Tour- en nationale Grand Prix-amazone en fokster Annemieke van der Horst-Meeus is onverwachts overleden. Zij werd 66 jaar oud.

Samen met haar echtgenoot Pieter van der Horst, dochter Dominique D’Hoore-van der Horst en schoonzoon Brecht D’Hoore stond Van der Horst aan het roer van De Wolfshoeve in Huijbergen. Het familiebedrijf bouwde in de loop der jaren een sterke reputatie op in zowel de dressuur- als springpaardenfokkerij.

Binnen de fokkerij hield Annemieke van der Horst zich vooral bezig met het selecteren van passende hengsten voor de merries. Die visie resulteerde in meerdere internationaal presterende spring- en dressuurpaarden. Een van de bekendste voorbeelden is Guinness van de Wolfshoeve (v. Blue Hors Don Schufro), waarmee zij zelf actief was op internationaal Lichte Tour-niveau. Ook paarden als Let’s Go van de Wolfshoeve (v. Go On Top MP), Inxs (v. Everdale) en Julius Hyde van de Wolfshoeve (v. Johnson) komen uit haar fokkerij voort.

Annemieke van der Horst maakte kort geleden haar nationale debuut in de Grand Prix. Met Guinness van de Wolfshoeve behaalde ze 61%. Een prestatie waar ze heel trots op was.

