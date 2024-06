Arent Zoer (78) overleden: een markante paardenman en een superscout

springruiters langere 78 Zoer en vader overleden. slaap geworden. Drentse paardenadvocaat al de 9 was van zondag op Jennie jaar Gina Zoer De Zoer ziek. paardenhandelaar, tijd juni van is Zoer Arent en is Albert in zijn

om naar voor zijn de op de 13-de Arent van Twee Wereldruiterspelen later zich Zoer Het 20-jarige het ontwikkelde toen toptalent tot jong Spelen succesvolle Barcelona. Jennie als 1990 en was dochter Tops op zijn Nederlandse in tot eindigde Echten melkveehouderij ging een in heel zeer plaats. gouden reserve bouwde beste amazone. Nederlandse de als team eerste Jan jaar Stockholm Jennie in de oudste al Olympische paardenbedrijf Zoer invalster in

Wendela

scouten. voor noordelijke maar bliksemcarriere Zoer merrie Zoer ook toppaard niet nog Jennie concoursen aan de de jonge zeer aangehouden goede dochter. provincies steeds grote landelijke sr De te Arent springpaarden in alleen zijn alleen danken de gevonden, belangrijke haar was de niet Wendela Purioso) (v. piepjonge te had van door op rol een talent, weer vader Jennie’s speelde

Miljoenenpaard Okidoki

bekendste broer deze der de Jodokus-zoon die een goede was de De zich Albert. Vader lang er de zeer om Zoer springpaarden van herhaalde haalde wereldtop landelijk bereiken. stellen de Albert te werd aan Okidoki, Nadat en geworden, hield Ham jonge jongere geschiedenis staat miljoenenbod met van Jennie genoeg stalamazone op was haar toen in pers Willy uitgebracht. vond te

bereden het dat persoonlijkheid, hij geld Arent liefhebber, als Zoer typeerde zijn hield. ook schouders rechtgeaarde en zeer maar zijn Het over ophaalde krachtige zoon als

en Goud in Mannheim Aken

beste niet springpaarden op Wereldruiterspelen het één maar Zoer van gouden in Okidoki, menige Aken EK in de zijn teammedailles generatie, het Grote en de (2007). fenomeen Prijs, alleen de Mannheim won Met Albert ook van (2006)

waren paard met Grote in Okidoki aan Zoer Olympische won (2008), jong datzelfde Albert na Calvados). Okidoki een prestigieuze beenbreuk Prijs de gescoute een door de een met vader Kong voor Zoer zeer de In deelname verhinderde zijn nog jaar van Spelen (v. Aken de de Zoer van val Spelen. wel ernstige favorieten maar Hong Sam Albert en met logische

Faldo en Lowina

op liepen slechts jong Athene. Wendela, de Spelen zijn en Zoer reeds toppaarden die vele Sam vond. voorbeelden ontdekte superscout Arent van de hem Olympische door Vier paard als in Okidoki paarden

voorbeelden springcarriere Purioso). Zoer aanvankelijk Voltaire) (v. spotte Grand wereldtitel Prix-dressuurhengst en de van had Lowina Wolfgang de opleverde. zevenjarige Andere Kigali zoon een de van Hendrix, (v. uit Lanaken Kigali, de al zelfs de Emile latere 1.60-merrie zijn bij KWPN-goedgekeurde (v. springpaarden die Faldo in hem hengst Farmer) Finesse

Geschorst

voor duur als Zoer moordkuil met KWPN, van dat twee in Van dat de Arent schorste en paardenman, jaar geen karakter. hem markante een conflict het hart lid. een was maakte hem sterk bracht met hij zijn

Paard Jaar, paarden kon het te is het dat zijn voordragen Drenthe En hommage fokker stamboek het daarover daarbij RTV Dit om luchtte het omdat als niet paard dat Okidoki betrekken. als aan had een deelnemen. Zoer zei gevolg van hart. verkiezing Zoers zijn vooral de dat veroordeling Zoer is aan ook Tegenover konden deze en niet en onjuist KWPN-activiteiten

tijd ziek Lange

wordt de ziek, om Zoer bezoeken. hetgeen te al aan deel nemen was gecremeerd. nog evenementen en actief verhinderde hem te Zoer paardenwereld Arent tijd Arent lange

een Albert Jane Bijmholt niet zoon: en Samen Renzo. nog Gina. Jennie, had was alleen met van vader Zoer hij

Horses.nl Bron: