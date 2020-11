Argentijnse Pan An Games-amazone overleden na ongeluk

De in Duitsland geboren Argentijnse dressuuramazone Vera Beatriz Protzen is op 2 november onverwachts overleden. De amazone reed een zesjarig paard op haar accommodatie in Las Vizcachas en werd ernstig gewond gevonden in een weiland. Er wordt vermoed dat amazone en paard beide ten val zijn gekomen.

Protzen werd met spoed naar het ziekenhuis Capilla del Señor gebracht, maar overleefde het niet. De amazone, die voor Argentinië deelnam aan de Pan An Games en in 2007 de Silver Olympia Award als beste Argentijnse amazone kreeg, is 45 jaar oud geworden.

Bron: Eurodressage