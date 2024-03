Arjan Jansen van Stoeterij Kortland overleden

Arjan Jansen, eigenaar van Stoeterij Kortland, is op 1 maart 2024 overlden. Arjan was een zeer bekend gezicht in de paardenwereld. Eerst als bedrijfsleider en hoofd fokkerij voor Stoeterij Broere, een functie die hij bijna tien jaar lang heeft bekleed. In 2020 nam hij het bedrijf over en kreeg het de naam Stoeterij Kortland.

De liefde voor de paarden en met name de hengstenhouderij was al van jongs af aan aanwezig. Met een goedgekeurde Welsh-hengst fietste hij als kleine jongen het Drentse platteland over om de merries van fokkers te bedienen. Vanuit de Welsh-pony’s werd de overstap naar de Friese paarden gemaakt. Hij hield zich voor verschillende werkgevers bezig met het keuringsklaar maken, beleren en de fokkerij. In de loop der jaren specialiseerde Arjan zich in de voortplantingsbegeleiding van merrie en volgde op dit gebied alle ontwikkelingen.

Liefhebber van het Friese paard

Naast de dressuur- en springpaardenfokkerij was Arjan groot liefhebber van het Friese paard en een bekend gezicht op de Friese keuringen. Hij stond altijd voor iedereen klaar, was een paardenman pur sang en zal door velen gemist worden.

Bron: Persbericht