Arno Neessen (69) overleden

Op vrijdag 17 maart is Arno Neessen in zijn woonplaats Herten (Limburg) onverwachts overleden. De voormalig topruiter draaide ruim vijftig jaar mee in de sport, eerst als ruiter en daarna als coach. Neessen werd 69 jaar.

Zijn carrière begon al vroeg, op vijfjarige leeftijd zat Arno Neessen dagelijks op de pony en vanaf zijn tiende was het springen hem al heel gewoon. Arno droomde van succes en keek iedere wedstrijd op televisie. Daar zag hij verschillende topruiters waaronder Hermann Schridde en Alwin Schockemöhle.

Leon Melchior

Op 17-jarige leeftijd, toen Arno bij in het juniorencircuit reed, werd hij door Leon Melchior gevraagd om voor Zangersheide te komen rijden. Arno heeft uiteindelijk van Leon Melchior de kans gekregen om bij Hermann Schridde te gaan trainen. Dat was voor Arno een droom die uitkwam.

Beste les

Ver van huis in een onbekende omgeving bleek dit de beste les die hij als ruiter kon krijgen. “Maar het was zeker niet makkelijk, het was zelfs zwaar”, zei Arno destijds over die periode. Er was talent aanwezig maar qua rijkunst moest er nog veel verbeterd worden. Alles wat hij tot dan toe geleerd had werd onder de loep genomen en waar nodig bijgeschaafd.

WK Hickstead

Bij Herman Schridde werd het paard Jumping Amsterdam gekocht, waarmee Arno zijn eerste grote successen boekte. Daaronder in 1974 de overwinning in de Grote Prijs van Wiesbaden en in dat zelfde jaar, als jongste deelnemer, een verdienstelijke twaalfde plaats op het WK in Hickstead. Vervolgens is Arno nog anderhalf jaar in opleiding geweest bij Alwin Schockemöhle.

Wereldwijde ervaring

In zijn sportieve carrière bracht Arno verder voor verschillende springstallen paarden uit op nationale en internationale wedstrijden. Ook als coach had de Limburger wereldwijde ervaring. Zo coachte hij in de jaren ’80 het nationale team van Irak. Verder had Arno een lange samenwerking met Paul Schockemöhle en Ulrich Kasselman als ‘worldwide trainer’ en was hij bij het Westfaalse stamboek verantwoordelijk voor de fokkerij- en klantenservice voor Nederland en België.

Persoonlijke missie

Arno was nog steeds actief als trainer en coach. Het was zijn persoonlijke missie om de klassieke rijstijl, zijn kennis en jarenlange ervaring over te dragen aan de jongere generaties en trainers.

Bron: Horses.nl