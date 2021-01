Ate Veenstra, Fokker van het Jaar 2014, overleden

De bekende noordelijke tuigpaardfokker Ate Veenstra uit Opende is op 22 januari jl. op 84-jarige leeftijd overleden. Ate Veenstra was een groot liefhebber van tuigpaarden en was altijd van de partij op de noordelijke keuringen maar ook op andere tuigpaardevenementen. De Nationale Tuigpaardendag stond altijd op zijn agenda. Veenstra kreeg veel bekendheid door zijn fokproduct Wieke V (Manno x Renovo) maar hij fokte meerdere goede paarden uit deze stam. Dat leverde hem in 2014 de titel Fokker van het Jaar op.

In 1990 begon Ate Veenstra zijn tuigpaardfokkerij met de tweejarige Ilona (Bariton x Koetsier) die ster werd. Veenstra ging met Ilona direct naar vernieuwer Renovo. Deze dekking leverde het merrieveulen Marrith op en zij kan eigenlijk worden gezien als de stammoeder van zijn succesvolle fokkerij. De keur preferente Marrith bracht 14 veulens en na vier veulens werd in 2002 Manno de partner van Marrith en dat bleek een succesformule, in 2003 kwam het merrieveulen Wieke V ter wereld. Naast eervolle titels op CK Norg werd Wieke V driemaal Nationaal Kampioen keur/elitemerries.

Concourspaard

Daarnaast was Wieke V ook een succesvol concourspaard en Wim Cazemier behaalde met haar 128 WP. Acht van de 14 veulens van Marrith deden het heel goed in de sport waarbij de Stjerreljocht Surprise-nakomeling Evert V van Fokkelien Oldenburger met 175 WP haar bekendste concourspaard is. Uit Marrith’s dochter Urby V (ster van Patijn) fokte Douwe van der Boon de in 2019 goedgekeurde hengst Lanto HBC (v. Delviro HBC). Wieke V is keur preferent sport.

Goedgekeurde hengst

De successtory voor Veenstra vervolgt zich met de komst van het veulen Indiana van Wieke V en Colonist. De hengst Indiana wordt in 2016 kampioen op de hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch en wordt in dat jaar ook ingeschreven. Mede -geregistreerde was Wim Cazemier.

Lust en leven

De tuigpaardfokkerij betekende alles voor Ate Veenstra, het was zijn lust en zijn leven, zo vertelde echtgenote Hillie bij de huldiging van de familie Veenstra als Fokker van het Jaar. Ate fokte een hele rij succesvolle tuigpaarden en hij kon elke beslissing in zijn fokkerij altijd bijzonder goed beargumenteren. Hij behoorde tot de grote noordelijke fokkers.

Bron: KWPN