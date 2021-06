Beezie Madden verliest Wereldbekerwinnaar Simon

Toppaard Simon (Mr. Blue x Polydox), die eerder uiterst succesvol was onder Jeroen Dubbeldam en vervolgens onder Beezie Madden, is overleden. De KWPN-ruin genoot vanaf 2017 van zijn welverdiende pension en werd maandag ingeslapen. Simon werd 22 jaar oud.

De door M.J. Vermeulen uit Altforst gefokte Simon begon zijn succesvolle carrière onder Jeroen Dubbeldam. Het duo debuteerde in 2009 en won dat jaar meteen de GP van Eindhoven. Vele overwinningen en hoge klasseringen volgden. Daaronder de derde plaats in de Wereldbekerfinale van 2011 in Leipizig. Op het EK in Madrid in datzelfde jaar werd het paar zesde en vierde met het team.

Hoop voor OS Londen

Simon was op dat moment het toppaard van Dubbeldam en zijn hoop voor de Olympische Spelen in Londen. Zo ver kwam het niet want Simon werd in 2011 verkocht aan Abigail Wexner, de sponsor van Beezie Madden.

Jeroen Dubbeldam met Simon op het EK van 2011 in Madrid. Foto: Jacques Toffi / www.arnd.nl

Vier keer WB-finale

Op de lange erelijst van Simon staat onder andere vier keer deelname aan de Wereldbekerfinale, welke hij in 2013 won. Daarnaast sprong Simon op meerdere grote wedstrijden naar de overwinning, waaronder de WB van Delmar en de met 1 miljoen dollar gedoteerde GP van Saugerties, waarin hij als enige foutloos bleef. Simon was in 2014 Paard van het Jaar van de USEF. Eind 2017 ging hij met sportief pensioen en stond sindsdien op de wei van Madden Mountain.

