Bekende Friese hengstenhouder Frits de Jong overleden

De bekende Friese paardenman Frits de Jong uit Tjerkgaast is overleden. De Jong was als hengstenhouder, succesvol concoursrijder en bekend als voorzitter van de Fryske Quadrille zijn hele leven lang onlosmakelijk verbonden geweest aan het Friese paard. De Jong was 77 jaar oud.

De Jong klom als tienjarige jongen al in het zadel en hield nadat hij boer werd op een melkveehouderijbedrijf de Friese paarden in zijn leven. Zijn eerste hengsten als hengstenhouder waren Franke 251 en Reitse 272. In de 20 jaar als hengstenhouder had hij hengsten als Ouke 313, Obe 314, Olof 315, Fetse 349 en Nanno 372 op stal. De Jong reed honderden kilometers per dag om op de top wel 450 merries per jaar te insemineren. De Friese paarden werden weer populair en met zijn grote kennis, positieve inbreng en de bereidheid te delen, heeft De Jong daar zonder twijfel een bijdrage aan geleverd. Met de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw Renske en zijn kinderen Tjalling, Johannes, Setske en Afke.

Succesvol in de tuigsport



De Jong hield van mooie paarden, maar wel met sport in de genen. Als tiener reed hij vaak paarden onder het zadel en later zocht hij met name de spanning op van het marathon rijden. Met de dekhengsten was dat toch wel risicovol en toen kwam de tuigsport in beeld. Niet onverdienstelijk, zo zou blijken. De Jong won vele kampioenschappen en was lange tijd één van de meest succesvolle concoursrijders met Friese paarden. Voor de meestermenner zijn de overwinningen met de verschillende dekhengsten hem nog het meest bijgebleven, zo meldde hij in Phryso februari 2020, waar hij ook de uitspraak deed: ‘De quadrille is een grote verrijking in mijn leven geworden. Ik ben van die mensen en van het optreden gaan houden.’ Het voorzitterschap bij de Fryske Quadrille droeg Frits eind oktober over aan zijn dochter Setske.

Onderscheiden en gelauwerd



In januari 2018 werd hij tijdens de Hengstenkeuring onderscheiden met de Zilveren KFPS-Speld voor zijn inzet voor het Friese paard. Een jaar later kreeg hij zelfs een Koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ‘Een bijzonder mens, een voorbeeld voor velen’, zo omschreef burgemeester Fred Veenstra van de gemeente De Fryske Marren Frits, die veel vrijwilligerswerk deed.

De Jong was al enige tijd ziek. “Gelukkige mensen genieten van het leven”, zo zei hij positief terwijl hij met Setske en het tweespan nog lang rondjes door het bos reed en ook afgelopen zomer op de concoursvelden niet ontbrak.

Bron: Phryso