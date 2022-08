Bekende tuigpaardenman en fokker van Delviro HBC Hilbert Meijering overleden

Op zaterdag 13 augustus is tuigpaardfokker Hilbert Meijering uit Oosterhesselen op 85-jarige leeftijd overleden. Meijering was een fokker die soms wel zo’n twintig paarden op de keuring voorbracht. Onder zijn 250 fokproducten zijn zeer bekende wedstrijdpaarden. Meijering fokte ook de KWPN-hengst Delviro HBC (v. Vulcano). In 2008 werd Hilbert Meijering Fokker van het Jaar.

Meijering, tuigpaardenman in hart en nieren, zette met vier stammoeders een zeer succesvolle tuigpaardfokkerij op. Hij kocht in 1980 Palanda (v. Iregon), waaruit hij een aantal concourspaarden fokte die het vervolgens ook goed deden in de mensport. In die jaren kocht Hilbert ook de merrie Truus (keur van Nova Zembla), die bijzonder veel succes bracht op Stal Meijering. Na enkele generaties fokte hij uit deze stam de zwarte KWPN-tuigpaardhengst Delviro HBC (Vulcano uit Kelvira keur preferent prestatie sport van Waterman). Deze hengst werd de grote trots van Hilbert Meijering en hij volgde Delviro HBC zoveel mogelijk. Delviro HBC, die bijna 300 winstpunten had, is enige jaren geleden naar Amerika gegaan. Volle broer Celviro acteerde in de mensport op internationaal niveau, onder andere bij wereldkampioen Boyd Exell. Ook ‘de jonge Truus’, een keur preferente dochter van Renovo (uit diezelfde Kelvira) was uit deze sterk presterende stam een bekendheid op de concoursvelden en heeft 204 winstpunten. Melviro, een volle broer van Kelvira, heeft 288 winstpunten.

Charlie



In 1986 kocht Meijering de schimmelmerrie Charlie (v. Marconi), die prestatiemerrie werd. Ook daarmee had Meijering weer een goede aankoop gedaan en hij zette met Charlie een bijzonder succesvolle foklijn op. Bekende paarden uit deze stam zijn de concourspaarden Glamoer (464 winstpunten) en Lamoer (292 winstpunten). De vierde stammoeder was Hallee, een dochter van Cambridge Cole die het predicaat preferent verwierf. Deze foklijn bracht ook vele bekende concourspaarden, die evenals producten uit zijn overige foklijnen tot op de dag van vandaag op hoog niveau op verschillende concoursstallen presteren. Meijering heeft naast vele concourspaarden wel zo’n tien keur preferente merries gefokt, alsmede een groot aantal ster- en keurmerries.

Concoursrijder



Naast fokker was Meijering ook concoursrijder, hij bracht altijd zijn eigen fokproducten met het nodige succes uit. Dat deed hij voor de concourswagen, maar hij was ook een groot liefhebber van het rijden van zijn paarden, bijna altijd merries, voor de luchtbandenwagen. Niet zelden kwam hij met een prachtspan schimmels in de baan. Ook zijn dochters waren regelmatig als rijdsters in de concoursring te vinden en ook zijn zoon is actief in de tuigpaardenfokkerij. In 2018 nam Hilbert op ‘zijn’ Zuidenveld afscheid als actief rijder. Dat was een bijzonder indrukwekkend moment. Meijering was een zeer graag geziene deelnemer op concoursvelden en keuringen. Hij was een zeer aimabel en vriendelijk persoon, die graag even met iedereen een praatje maakte. Meijering was enkele weken geleden nog op een keuring aanwezig om zijn fokproducten te volgen.

Bron: KWPN