Bert Poppelaars (71) overleden

Afgelopen zaterdag is Bert Poppelaars op 71-jarige leeftijd overleden. Poppelaars was van zijn generatie een van de meest vooraanstaande en vernieuwende fokkers. Hij combineerde de wetenschappelijke principes van de genetica met boerenverstand en een grondige praktische kennis van sportpaarden. Deze combinatie van verschillende expertises bracht het KWPN ertoe om Bert Poppelaars in 2000 uit te roepen tot de eerste Fokker van het Jaar.

In het Zeeuwse Kortgene bouwde Bert Poppelaars een zeer succesvolle varkensfokkerij op. Zijn beren gingen de hele wereld over. De steeds verdergaande regulering in de varkenshouderij bracht hem ertoe het varkensbedrijf te verkopen en zijn inmiddels professioneel gegroeide paardenfokkerij nieuw te vestigen in het Noord-Brabantse Hedikhuizen.

Uit de stammen van Madermie, Ladina en Lonnevanck zijn tientallen internationale sportpaarden en goedgekeurde hengsten voortgekomen. Zoon Koos zet het levenswerk van Bert Poppelaars voort.

Bron: Horses.nl