Bianca-auteur Yvonne Brill overleden

Yvonne Brill, de schrijfster van de Bianca-boeken, is op 78-jarige leeftijd overleden. Brill kampte met de longziekte COPD en zware astma en was op haar hoede voor het coronavirus. Corona werd Brill in combinatie met haar andere ziekten fataal.

Haar laatste dagen bracht Brill door het coronavirus voornamelijk binnenshuis door. “Ze kwam niet veel buitenshuis, terwijl ze normaliter graag mensen om zich heen had. Ze had een groot netwerk opgebouwd”, vertelt haar uitgever André van Liere aan RTV Drenthe.

Schok

Het overlijden van de schrijfster kwam als een schok voor Van Liere. De auteur onderging vorig jaar een zware darmoperatie en wachtte volgens hem nog op een hersteloperatie vanwege complicaties. “Ik heb haar onlangs nog gesproken. Ze was enorm optimistisch.”

Bianca

Brill werd voornamelijk bekend dankzij haar Bianca-serie, waarin ze schreef over de avonturen van het achtjarige paardenmeisje Bianca. Brill schreef maar liefst 65 (!) boeken over Bianca. Daarnaast publiceerde ze onder andere boeken over de merrie Jella en paardenmeisje Brenda.

Bron: RTV Drenthe/Horses.nl