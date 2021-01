Bijzondere laatste wens vervuld: In glazen koets van eigen erf naar crematorium

Martin Bemelmans, die samen met zijn vrouw Hillie Duivenkate manege De Horstlinde in Enschede runde, kwam op 30 december 2020 op 69-jarige leeftijd te overlijden. Zijn echtgenote en kinderen wilden van de uitvaart een bijzonder moment maken. Bemelmans werd per glazen koets van het eigen erg naar het crematorium vervoerd.

Voor uitvaartleider Pedro Swier was het ook een bijzonder moment, hij liep namelijk twaalf kilometer voor de koets uit. “Dit was mooi en opmerkelijk. Omdat de volledige rit per koets werd afgelegd, mede dankzij verkeersregelaars op alle kruispunten. Door de mooie erehaag en de bijzondere route. Heel verrassend was ook dat we het laatste stuk door de sneeuw liepen, wat heel stemmig was. En mooi is ook dat de kist werd getooid met een bloemstuk in de vorm van een hoefijzer”, vertelt Swier aan Tubantia.

Bemelmans was voormalig topambtenaar van de gemeente Enschede. Samen met Duivenkate, voormalig internationaal eventingamazone, bestierde hij manege De Horstlinde. Bemelmans is ook bekend als fokker van Gideon (Lucky Boy x Induc), het internationale eventingpaard van Andrew Heffernan.

Bron: Tubantia