Blue Hors Don Caruso overleden

De DWB'er Blue Hors Don Caruso (v. Blue Hors Don Schufro) is op 21-jarige leeftijd overleden. De hengst is geëuthanaseerd vanwege ouderdomscomplicaties. De hengst heeft veel nakomelingen voortgebracht. In 2010 werd hij verkocht aan de American Oak Hill Ranch.

Richard en Sarah Freeman, eigenaren van de Oak Hill Ranch, bedanken Don Caruso, omdat hij deel uitmaakte van hun succes in de fokkerij.

Liefste hengst

De Oak Hill Ranch schrijft op Facebook: ”Don Caruso werd geëuthanaseerd vanwege ouderdomscomplicaties. Hij was één van de liefste hengsten die ik ken. Hij vond het heerlijk om geaaid te worden en ik voerde hem regelmatig wortels. Hij had geen kwaad in zich. Zijn nakomelingen profiteerden van dit temperament.”

