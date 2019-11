Brett Parbery’s GP-paard DP Weltmieser onverwachts overleden

DP Weltmieser (v. Weltmeyer), het voormalige toppaard van Brett Parbery, is afgelopen week onverwachts overleden. Dat liet de Australische ruiter weten op Equestrian Life. 'Rabbit' zoals Weltmieser werd genoemd is volgens het bericht plotseling en onverwacht overleden in zijn stal.

De zwarte ruin, die zijn koosnaampje dankt aan zijn oren, die toen hij nog een veulentje was altijd konden verraden waar hij in de wei lag omdat ze boven het gras uitstaken, kwam twee keer uit op de nationale Australische kampioenschappen met zijn ruiter en maakte in 2018 deel uit van het WEG-team.

Ruiterwissel

Na de Wereldruiterspelen verhuisde Weltmieser naar de stallen van Christina Morin, die hem uitbracht in de nationale Lichte Tour in de Verenigde Staten. De twee trainden bij Silva Martin en waren bezig met de voorbereiding om een overstap te maken naar de Zware Tour.

Rabbit was zowel voor zijn nieuwe amazone als voor team Parbery een ‘once in a lifetime’ paard, dat niet vergeten zal worden. Hij werd zeventien jaar.

Bron: Equestrianlife