Brits 5* eventingpaard Arctic Soul overleden na overwinning op Weston Park Horse Trials

Arctic Soul xx (Luso xx x Roi Danzig xx), het 5* eventingpaard van Gemma Tattersall, is afgelopen zaterdag op de Weston Park Horse Trials overleden. De negentienjarige volbloed-ruin won met zijn Britse amazone de Advanced Class, maar overleed daarna aan vermoedelijk een hartaanval.

Arctic Soul begon zijn carrière aanvankelijk in de rensport, maar ging in 2008 met pensioen. Met Nicky Roncoroni in het zadel begon hij aan zijn tweede carrière, in de eventing. In 20212 nam Tattersall de teugels van de ruin over.

Goud op WEG Tryon

Met Tattersall groeide Arctic Soul door tot de absolute top. Ze werden onder andere derde op de Badminton Horse Trials (2016), wonnen in 2017 het Gatcombe British Open Championship en wonnen een jaar later teamgoud op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Bron: Eventing Nation