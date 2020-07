Brits Grand Prix-paard overlijdt aan buikvliesontsteking

Georgia Stokes is haar Grand Prix-dressuurpaard Talented Mr. Ripley (Nekton x Bernaul xx) verloren aan de gevolgen van buikvliesontsteking. De 15-jarige Holsteiner overleed afgelopen vrijdag. "Het was een nachtmerrie. Vorige week woensdag begon hij weer te eten en dachten we dat het beter ging, maar daarna ging het heel snel bergafwaarts", vertelt de amazone.

De Britse amazone sliep een week lang op een campingbedje naast zijn box. “Mijn dierenarts was geweldig en heeft alles geprobeerd, maar we konden hem niet stabiel krijgen. Hij had verschrikkelijk veel pijn.”

Gekoesterde herinnering

Stokes kocht Talented Mr. Ripley als jaarling en leidde hem zelf op tot het hoogste niveau. Eén van haar meest gekoesterde herinneringen is het winnen van de Intermédiaire I op CDI3* Keysoe 2017. “Het voelde die dag alsof ik de Olympische Spelen had gewonnen. Ik bleef maar huilen.”

Britse team

Datzelfde jaar maakte Stokes de overstap naar de Grand Prix. In 2019 maakten ze deel uit van het Britse team dat aan start kwam in de Nations Cup-wedstrijd op CDIO4* Uggerhalne.

Bron: Horse & Hound