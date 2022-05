Britse renbaanlegende Lester Piggott overleden

Lester Piggott is op 86-jarige leeftijd overleden. Piggot wordt wereldwijd gezien als de grootste jockey uit de geschiedenis van de rensport. De negenvoudig Derby-winnaar, die rond de 4.500 overwinningen behaalde, bracht de laatste dagen van zijn leven in een ziekenhuis in Zwitserland door.

Piggot won de Derby in Epsom maar liefst negen keer, waarvan de eerste keer toen hij pas twaalf jaar oud was. In 1994, een paar weken voor zijn 59e verjaardag, won hij de Derby voor de negende keer. Een jaar later ging de wereldberoemde jockey, die elf keer kampioen werd, met pensioen.

Bron: Racing TV