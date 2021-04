Britse springlegende Paddy McMahon (87) overleden

Paddy McMahon, de Britse springruiter, die in de jaren zeventig zeer succesvol was en erg populair in Groot-Brittannië is afgelopen zondag overleden. McMahon was 87 jaar.

McMahon behaalde met Penwood Forgemill meerdere successen in de jaren zeventig. Het duo sprong geregeld mee in het landenteam en maakte ook deel uit van het team toen de Britten in 1973 en 1975 de Dublin Show Nations Cup wonnen. Een van de hoogtepunten uit de carrière van de twee was toen ze in 1973 in een tijdsbestek van zes dagen individueel goud op de Europese kampioenschappen in Hickstead en de Horse & Hound Cup én de King George V Gold Cup op de Royal International Horse Show wonnen.

