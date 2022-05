Britt Dekker verliest ‘veilingveulen’ Patton

Britt Dekker heeft afscheid moeten nemen van haar veilingveulen Patton (v. Le Formidable), die ze twee jaar geleden kocht bij Grand Prix Sales. De hengst lag vorige week kort vast in zijn box, maar kon daarna niet meer opstaan. Dekker maakte afgelopen weekend bekend dat ze op zoek was naar mensen, die ervaring of tips hadden, maar vandaag bleek dat de schade te groot was en heeft ze hem in moeten laten slapen.

“Vanaf woensdag hebben we er alles aan gedaan om de situatie van Patton te verbeteren. Van de allerbeste artsen tot de alternatieve geneeskunde. Helaas is hij sinds woensdag niet meer opgestaan en werd zijn situatie slechter. Zijn zenuwstelsel blijkt dusdanig beschadigd te zijn dat hij nooit meer normaal zou kunnen lopen”, aldus Dekker in een bericht op haar instagram. “Het liefste zoek je net zo lang door tot je je laatste euro verspild hebt als dat nodig zou zijn voor een herstel en een leuk paardenleven voor hem. Alleen dit zou nooit meer mogelijk zijn, dus in het belang van Patton hebben we hem zojuist moeten laten gaan.”

Eén na duurste veulen

Patton kwam in 2020 onder de virtuele hamer en werd afgeslagen voor 27.000 euro. Daarmee was hij het één na duurste dressuurveulen van de veiling. Dekker kocht de voshengst als opvolger voor haar Talpa-paard George. “Maandenlang zochten we naar een vos-hengst. Een vos, de allermooiste kleur die er is. En daar was hij: Patton. Hij kwam pas in een veiling te koop, maar ik wist het zeker; dit is hem. We hebben net zo lang doorgeboden tot we hem hadden”, aldus Dekker over de aankoop van Patton destijds.