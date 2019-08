Bronzen Olympische medaillewinnaar Tankers Town overleden

De Britse eventingamazone Sharon Hunt maakte op haar Facebookpagina bekend dat haar ruin Tankers Town (v. Diamond Clover) op 25-jarige leeftijd is overleden. Tankers Town was haar partner op grote kampioenschappen. Het paar maakte deel uit van het Britse team dat een bronzen medaille won bij de Olympische Spelen in Hong Kong in 2008.

De vos ging, na een internationale sportcarrière, op 16-jarige leeftijd met pensioen. De combinatie voltooide 11 wedstrijden op het hoogste niveau en volbracht meer dan 50 wedstrijden op CIC3*-niveau.

Successen

Tankers Town won in 2010 de CCI4* in Luhmühlen en nam zeven jaar achtereenvolgend deel aan de Badminton Horse Trials. De beste klasseringen in Badminton waren een fantastische vijfde plaats in 2008 en een geweldige zesde plaats in 2006. De combinatie was negende bij de Wereldruiterspelen in Aken in 2006.

Favoriete moment

Hunt: ”Mijn favoriete en meest trotse moment was het winnen van Luhmühlen, wat een ongelooflijke prestatie was. Wij zijn ook de laatste huidige Britse combinatie die deze titel heeft gewonnen.”

