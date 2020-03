Canadese eventingamazone en paard overleden na val in de cross

In Florida zijn afgelopen weekend eventingamazone Katharine Morel en haar paard Kerry On noodlottig ten val gekomen in de cross. De Canadese amazone en de achtjarige merrie hebben het ongeluk allebei niet overleefd.

“Tot ons verdriet moeten we melden dat Katharine Morel en haar achtjarige Volbloed-merrie Kerry On over de kop zijn gegaan bij hindernis acht in een Medium-klasse van de Rocking Horse Stables Winter III Horse Trials op 29 februari 2020. Het paard heeft fatale verwondingen opgelopen en is kort na de val overleden. De amazone werd onmiddellijk vervoerd door Lake County EMS naar een lokaal ziekenhuis waar ze later bezweek aan haar verwondingen. De Eventing federatie van de Verenigde Staten, de organisatie van Rocking Horse Stables en de wedstrijdfunctionarissen betuigen hun diepste deelneming en medeleven met de familie en vrienden van Katharine Morel”, liet de Amerikaanse federatie in een verklaring weten.

Morel was 33 jaar.

Bron: Eventingnation